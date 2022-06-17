Haberler Beşiktaş Beşiktaş Paul Saiss transferini KAP'a bildirdi! Sözleşme detayları...

Beşiktaş Paul Saiss transferini KAP'a bildirdi! Sözleşme detayları...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, yıldız savunmacı Paul Saiss'in transfer edildiğini KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) bildirdi. Siyah beyazlılar, Paul Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 12:03 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 12:09
Beşiktaş Paul Saiss transferini KAP'a bildirdi! Sözleşme detayları...

Beşiktaş, Paul Saiss transferini KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama;

Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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