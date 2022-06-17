Beşiktaş Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! Galatasaray'a 19.05 göndermesi...

Beşiktaş transferde gaza bastı... Geçtiğimiz gün Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, geçen sezon her konuda anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes'i de resmen açıkladı.

19.05 DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Söz konusu paylaşımda Gedson Fernandes, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" diyerek siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi. Paylaşımın saat 19.05'te yapılması ise Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde G.Saray başkanı seçilen Dursun Özbek'in, Gedson'u transfer etmek için harekete geçtiği iddia edilmişti.

İşte o paylaşım: