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Anthony Nwakaeme el yaktı

Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Adı siyah-beyazlılarla da anılan sol kanat için yapılan görüşmeler, başlamadan bitti. Beşiktaş, Nwakaeme için menajerler aracılığı ile nabız yokladı. 32 yaşındaki futbolcu senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ile 1.5 milyon euro da imza parası talebinde bulununca; siyah- beyazlılar masaya bile oturmadan defteri kapattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
Anthony Nwakaeme el yaktı
Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Adı siyah-beyazlılarla da anılan sol kanat için yapılan görüşmeler, başlamadan bitti. Beşiktaş, Nwakaeme için menajerler aracılığı ile nabız yokladı. 32 yaşındaki futbolcu senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ile 1.5 milyon euro da imza parası talebinde bulununca; siyah- beyazlılar masaya bile oturmadan defteri kapattı.
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