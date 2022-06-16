Türk vatandaşı olmak istiyorum

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef De Souza, 6 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi. Türkiye Milli Takımı'nda oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Artık kendimi Brezilyalı olduğum kadar Türk gibi hissediyorum. Eşim ve çocuklarım için de aynı şey geçerli. 4'üncü çocuğumuzun doğumu da Aralık ayında 2'nci vatanımda olacak. Ben de bu hislerimi resmiyete döküp Türk vatandaşlığı almak istiyorum. Ben ve ailemin bu onuru yaşamasını istiyorum" dedi.