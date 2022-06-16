Saiss Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ardından yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, önceki gece İstanbul'a gelen 32 yaşındaki stoper Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını dün KAP'a bildirdi. Romain Ghanem Paul Saiss, dün sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Saiss; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

SENELİK 1.5 MİLYON EURO

Sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Vida'nın boşluğunu dolduracak olan tecrübeli stoper Saiss, bugün tesisleri ve stadı gezdikten sonra, kendisini 2+1 senelik Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeye imza atacak. 32 yaşındaki oyuncu yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Profesyonel kulüp kariyerinde en çok Wolverhampton (206) forması giyen Saiss, sağ ve sol stoper mevkilerinin dışında zaman zaman ön libero da şans buldu. Faslı stoper, kafa hakimiyeti, isabetli pas, topla oyun kurma ve soğukkanlı özellikleriyle dikkat çekiyor.