Bonusları belli oldu

Frankfurt'a giden Rıdvan Yılmaz konusunda rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Genç sol bek, 10 maç oynarsa 300 bin euro, 20 maç oynarsa 600 bin euro, 30 maç oynarsa 900 bin euro bonus kazanılacak. Bununla beraber Bundesliga derecesi ve Almanya Kupası gibi bonus maddeleri de ayrıca hesaplanacak.

MUCİZE BEKLENMESİN

Frankfurt sportif direktörü Markus Krösche çarpıcı bir açıklama yaptı. "Kimse mucize beklememeli" diyen Krösche "Gençlerin zamana ihtiyacı var. Özellikle yurt dışından geldiklerinde her şey iklime uyum sağlamakla ilgili. İlk sezonlarında her şeyi tatmalılar. Sonra takımla birlikte büyüyebilirler" dedi.