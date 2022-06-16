BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na çifte kanca! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarında...
21 yaşındaki kaleci için Avusturya'nın Salzburg ve Almanya'nın Schalke kulüpleri somut adımlarını attı.
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarında...
21 yaşındaki kaleci için Avusturya'nın Salzburg ve Almanya'nın Schalke kulüpleri somut adımlarını attı.
Haberde, 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunduğu da aktarıldı.
Alman basını da Schalke'nin, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgilendiğini yazdı.
Bu adada Kurier Gazetesi'nin haberine göre Nantes ve Ajax'ın da Ersin ile yakından ilgilendiği ifade edildi.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen oyuncu A takımla 86 maça çıktı.
Bu karşılaşmaların 75'i Süper Lig'de.
Öte yandan Ersin, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta süre aldı.
Beşiktaş ise performansından çok memnun olduğu oyuncusunu beklenen rakamlara çıkılmaması durumunda bırakmak istemiyor.
Ersin Ümit Milli Takımda görev alıyor.
Ay-yıldızlı formayla ise 7 maça çıktı.