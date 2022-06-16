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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na çifte kanca! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına giren Ersin Destanoğlu'na 2 talip birden çıktı. Alman ekibi Schalke ile Avusturya temsilcisi Salzburg, genç file bekçisi için resmi temaslara başladı. 21 yaşındaki kaleci için teklif edilen rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na çifte kanca! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen oyuncu A takımla 86 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na çifte kanca! İşte yapılan teklif...

Bu karşılaşmaların 75'i Süper Lig'de.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na çifte kanca! İşte yapılan teklif...

Öte yandan Ersin, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta süre aldı.

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