BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan transfer atağı! Mert Çetin, Weghorst, Abdülkerim Bardakçı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde başladığı 2021-2022 sezonunu beklentilerin altında tamamladı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Kenan Karaman gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu grupta puan alamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Alınan olumsuz sonuçların ardından camiada adeta çatlaklar meydana geldi. Bir önceki sezon takımını şampiyon yapan Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi sezonun büyük bölümünde genç takım antrenörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Bu süre zarfında da Beşiktaş istenilen sonuçları alamadı.

Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesinde genç hocayı takımın başına getirdi. Ortaya çıkan oyun ve saha kenarındaki enerjisi taraftarı mutlu eden Valerien Ismael çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Valerien Ismael bu süreçte takımın eksiklerini analiz ederek transfer raporunu Ahmet Nur Çebi'ye sundu. Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER LİSTESİ VE DETAYLARI...

MERT ÇETİN

Saiss transferinin ardından siyah beyazlılar, Mert Çetin için de devrede. Gelecek sezon yerli kontenjanında Mert Çetin'i değerlendirmek isteyen Kara Kartal, gündemine yıldız ismi aldı.

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WEGHORST

Transfer gündemleriyle ilgili soruları yanıtlayan Çebi, "Devam ediyoruz. O malum futbolcuyla, Weghorst ile görüşmeler devam ediyor. Onu da isteyen birçok kulüp var Avrupa'da. Kendisi evine dün dönebildi. Milli Takımda kamptaydı. Birkaç gün daha süre istedi." dedi

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CALEB EKUBAN

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Ekuban için Sky Sport Italia, yarışın devam ettiğini öne sürdü. Oyuncuya İtalyan ekibi Speiza'nın da talip olduğu ifade edilirken, Beşiktaş'ın yanı sıra F.Bahçe'nin de bu oyuncuyu istediği vurgulandı.

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ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Yerli stoper olarak Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Konyaspor'a yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

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