SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Romain Saiss'le görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği, Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren Faslı stoper Romain Saiss ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

ROMAIN SAISS KİMDİR?

Romain Saiss 26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da doğdu. Fas Milli Takımı'nın formasını terleten 1.88 boyundaki futbolcu stoper mevkisinde forma giyiyor. Kulüp kariyerinde 356 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 21 gol ve 11 asist kaydetti. Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Romain Saiss 60 maçta görev aldı. Saiss'in güncel değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.