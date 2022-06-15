Kazımcan için 2 milyon euro!

Süper Lig 'den düşen Altay'da Kazımcan Karataş'ın transferi ile ilgili Beşiktaş Kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Geçen sezonki kadronun en değerli isimlerinden olan altyapı patentli oyuncuya teklif yağarken, en ciddi alıcının Kartal olduğu öğrenildi.
SüperLig 'den düşen Altay'da Kazımcan Karataş'ın transferi ile ilgili Beşiktaş Kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Geçen sezonki kadronun en değerli isimlerinden olan altyapı patentli oyuncuya teklif yağarken, en ciddi alıcının Kartal olduğu öğrenildi. İstanbul ekibinin Kazımcan'ın bonservisi için 15 milyon lira teklif ettiği, bu rakamın yarısını hemen, geri kalan bölümünü de 8 taksitle ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Ancak Altay yönetiminin 2 milyon euro'da (36 milyon TL) direttiği ve ücretin tamamını talep ettiği ifade edildi.