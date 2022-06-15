Jackson Muleka harekatı

Kasımpaşa'nın devre arasında Standard Liege'den kiraladığı jackson Muleka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Demokratik Kongolu oyuncu için Belçika ekibi 3 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Kasımpaşa satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Kasımpaşa'nın devre arasındaStandardLiege'denkiraladığı jackson Muleka ileilgili flaş bir gelişme yaşandı. DemokratikKongolu oyuncu için Belçikaekibi 3 milyon euro bonservis bedelitalep ederken, Kasımpaşa satın almaopsiyonunu kullanmadı. Siyah beyazlılar,teknik direktör ValerıenIsmael'in de onay verdiği22 yaşındaki kanatforvet Jackson Muleka'yıkadrosuna katmak içingirişimlerini sürdürüyor.