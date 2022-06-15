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Jackson Muleka harekatı

Kasımpaşa'nın devre arasında Standard Liege'den kiraladığı jackson Muleka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Demokratik Kongolu oyuncu için Belçika ekibi 3 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Kasımpaşa satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Jackson Muleka harekatı
Kasımpaşa'nın devre arasında Standard Liege'den kiraladığı jackson Muleka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Demokratik Kongolu oyuncu için Belçika ekibi 3 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Kasımpaşa satın alma opsiyonunu kullanmadı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerıen Ismael'in de onay verdiği 22 yaşındaki kanat forvet Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
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