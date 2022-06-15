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Beşiktaş - Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında Wolverhampton ile 23 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 20:44
Beşiktaş - Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Wolverhampton, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'nın Alicante bölgesinde kamp yapacak. Burada ise İspanyol temsilcisi Deportivo Alaves ve Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak.

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Wolverhampton ile Beşiktaş arasındaki maç 23 Temmuz'da oynanacak.

İki ekip, 2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almış, ilk maçı 4-0 kazanan İngiliz ekibi, İstanbul'daki maçtan da 1-0 galibiyetle dönmüştü.

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