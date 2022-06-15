Beşiktaş - Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Wolverhampton, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'nın Alicante bölgesinde kamp yapacak. Burada ise İspanyol temsilcisi Deportivo Alaves ve Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak.
BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?
Wolverhampton ile Beşiktaş arasındaki maç 23 Temmuz'da oynanacak.
İki ekip, 2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almış, ilk maçı 4-0 kazanan İngiliz ekibi, İstanbul'daki maçtan da 1-0 galibiyetle dönmüştü.
We're heading to Spain for our first pre-season fixtures ????— Wolves (@Wolves) June 15, 2022
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