Beşiktaş - Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Wolverhampton, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'nın Alicante bölgesinde kamp yapacak. Burada ise İspanyol temsilcisi Deportivo Alaves ve Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak.



BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?



Wolverhampton ile Beşiktaş arasındaki maç 23 Temmuz'da oynanacak.



İki ekip, 2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almış, ilk maçı 4-0 kazanan İngiliz ekibi, İstanbul'daki maçtan da 1-0 galibiyetle dönmüştü.

