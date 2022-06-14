Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Bunun üzerine yine camianın içinden benim de siyasetim gereği Önder Karaveli'yi tercih ettim. Baktım 1-2 maç iyi gidiyor devam ettik. Ama maalesef o da kamuoyunda çok yıpratıldı ve onun da bırakmasını müteakip Valerien Ismael'i getirdik" ifadelerini kullanmıştı.