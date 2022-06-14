Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Son dakika spor haberleri... Geride bıraktığımız sezon içerisinde Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın, o günden bu yana herhangi bir takımla anlaşmamıştı. Genç teknik adamın aldığı cazip teklif ve kararı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 11:36
Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçmişti.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Ancak bir sonraki sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sebebiyle 9 Aralık'ta görevinden istifa etmişti.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın için "Ben size daha fazla zarar vermek istemiyorum, ayrılmam daha doğru olacak' dedi. Ancak ben iki kere durdurdum. Bunun kamuoyunda fazla anlaşılmadığını düşünüyorum.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Üçüncüsünde, 'Başkanım artık ben size katkı veremeyeceğim, hatta zarar verebilirim. Ben Beşiktaşlıyım, üzülüyorum. Bir tazelenmekte, bir heyecan yaratmakta fayda var' diye konuşunca "Tamam" dedik.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Bunun üzerine yine camianın içinden benim de siyasetim gereği Önder Karaveli'yi tercih ettim. Baktım 1-2 maç iyi gidiyor devam ettik. Ama maalesef o da kamuoyunda çok yıpratıldı ve onun da bırakmasını müteakip Valerien Ismael'i getirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Sergen Yalçın ise ayrılıkla ilgili olarak, "Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Beni Beşiktaş'a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Beşiktaş'ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler" şeklinde konuşmuştu.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Sabah'ta yer alan habere göre görevden ayrıldıktan sonra uzun bir süre dinlenen 49 yaşındaki hocaya Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Eski oyuncuları Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın da formasını giydiği ekipten teklif alan Yalçın'ın henüz net bir cevap vermediği öğrenildi.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Ekibiyle birlikte yeniden sahalara dönmek isteyen Sergen Yalçın'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nasr'dan senelik 5 milyon euro teklife rağmen Türkiye'de çalışmak istediği iddia edildi.

Sergen Yalçın'a 5 milyon euro'luk teklif! Kararı...

Yalçın'ın Arap takımına soğuk baktığı ve Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.

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