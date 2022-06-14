Haberler Beşiktaş Saiss bu akşam geliyor!

Saiss bu akşam geliyor!

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Roman Saiss'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, bugün saat 23.00'te İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
Saiss bu akşam geliyor!
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Roman Saiss'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, bugün saat 23.00'te İstanbul'a gelecek. Roman Saiss, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak. Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Son 6 sezonda İngiliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.
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