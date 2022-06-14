Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Birçok mevkiye detaylı bir tarama yapan siyah-beyazlılar listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Birçok mevkiye detaylı bir tarama yapan siyah-beyazlılar listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.
İlk olarak savunma hattına takviye yapan Kara-Kartal, Faslı stoper Romain Saiss ile her konuda anlaşmaya vardı.
Bonservisi elinde olan deneyimli stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Faslı futbolcu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak. Saiss'in sözleşmesinde 500 bin euro da başarı bonusu yer alıyor.
Öte yandan Güven Yalçın ve Larin ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Beşiktaş'ta gözler hücum hattına çevrilmiş durumda.
Cyle Larin'in Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos ile görüştüğü, Güven Yalçın'a ise Süper Lig ekibi Sivasspor'un talip olduğu iddia ediliyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre operasyonu yürüten yönetim, sol kanat mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeyi amaçlıyor.
RAMADAN SOBHI'DE ANLAŞMA TAMAM!
Bu doğrultuda çalışmalar yapan siyah-beyazlılar, bir süredir Mısırlı futbolcu Ramadan Sobhi ile görüşmelerini sürdürüyordu.
Beşiktaş, sol kanat için Ramadan Sobhi ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.
"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"
25 yaşındaki futbolcunun prensipte "Evet" dediği belirtilirken, "Beşiktaş'ta oynamak isterim" dediği aktarıldı.
Mısırlı oyuncunun kulübü Pyramids ile görüşmelere bağlayacak olan Beşiktaş, kulübünü ikna edebilirse Sobhi, Beşiktaş formasını sırtına geçirecek.
Bu sezon Mısır Ligi ekibi Pyramids formasıyla 22 maça çıkan Sobhi, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Her iki kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, orta sahanın solunda da görev alabiliyor.
Kariyerine Al Ahly takımında başlayan Sobhi, 2016 yılınıda İngiliz ekibi Stoke City'e transfer oldu.
Ardından Huddersfield'a geçen yıldız futbolcu, 2019 yılında Al Ahly'e kiralandı.
Son olarak 2020 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Pyramids takımının kadrosuna katıldı.
Ramadan Sobhi'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Mısır Milli Takımı'nda 37 maça çıkan Sobhi, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Ramadan Sobhi'nin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.