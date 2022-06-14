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Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Son dakika spor haberi: Transferde hızlanan Beşiktaş, hedefteki isimlerle birer birer anlaşmaya devam ediyor. Faslı stoper Romain Saiss'i İstanbul'a getirmeye hazırlanan siyah-beyazlılardan bir bomba daha geldi. Hücum hattına takviye yapmak için bir süredir çalışmaları yürüten Kara-Kartal, sol kanat mevkisini yıldız bir isimle güçlendirecek. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı başarılı oyuncu Beşiktaş'a, 'Evet' dedi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 09:41
Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Birçok mevkiye detaylı bir tarama yapan siyah-beyazlılar listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

İlk olarak savunma hattına takviye yapan Kara-Kartal, Faslı stoper Romain Saiss ile her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Bonservisi elinde olan deneyimli stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Faslı futbolcu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak. Saiss'in sözleşmesinde 500 bin euro da başarı bonusu yer alıyor.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Öte yandan Güven Yalçın ve Larin ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Beşiktaş'ta gözler hücum hattına çevrilmiş durumda.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Cyle Larin'in Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos ile görüştüğü, Güven Yalçın'a ise Süper Lig ekibi Sivasspor'un talip olduğu iddia ediliyor.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre operasyonu yürüten yönetim, sol kanat mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

RAMADAN SOBHI'DE ANLAŞMA TAMAM!
Bu doğrultuda çalışmalar yapan siyah-beyazlılar, bir süredir Mısırlı futbolcu Ramadan Sobhi ile görüşmelerini sürdürüyordu.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Beşiktaş, sol kanat için Ramadan Sobhi ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"
25 yaşındaki futbolcunun prensipte "Evet" dediği belirtilirken, "Beşiktaş'ta oynamak isterim" dediği aktarıldı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Mısırlı oyuncunun kulübü Pyramids ile görüşmelere bağlayacak olan Beşiktaş, kulübünü ikna edebilirse Sobhi, Beşiktaş formasını sırtına geçirecek.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Bu sezon Mısır Ligi ekibi Pyramids formasıyla 22 maça çıkan Sobhi, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Her iki kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Kariyerine Al Ahly takımında başlayan Sobhi, 2016 yılınıda İngiliz ekibi Stoke City'e transfer oldu.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Ardından Huddersfield'a geçen yıldız futbolcu, 2019 yılında Al Ahly'e kiralandı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Son olarak 2020 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Pyramids takımının kadrosuna katıldı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Ramadan Sobhi'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi

Mısır Milli Takımı'nda 37 maça çıkan Sobhi, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

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