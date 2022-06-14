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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın forvette önceliği Wout Weghorst!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemi hakkıdna flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, forvetteki önceliklerinin Wout Weghorst olduğunu söyleyip, transferde o tarihe dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın forvette önceliği Wout Weghorst!

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Beşiktaş'ta forvet transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, Wout Weghorst konusunda tüm şartlarını zorlamaya devam ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi de bu transferle ilgili Kulüpler Birliği toplantısının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Çebi, farklı oyuncularla temasa geçtiklerini belirtirken, "Hocamızın raporu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Forvette birinci önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son kararını çarşamba günü bize iletecek" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcuya önce 2 milyon euro, ardından 2.5 milyon euro'luk teklif yapıldı.

GEDSON BİZİM OYUNCUMUZ!
Başkan Çebi, Gedson'la ilgili çıkan haberler için de şu yorumu yaptı: "Gedson ile ilgili yalan yanlış konuşanlar artık susmalı. Gedson transferini, transfer dönemi resmi olarak başladığı gün açıklayacağız. Gedson, Beşiktaş'ın futbolcusudur. Başka takımı takip eden basın mensupları, Gedson Fernandes'le ilgili ileri geri konuşmasınlar. Gedson, bizim oyuncumuz." Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinin henüz tam olarak bitmediğini ifade ederken, Ersin Destanoğlu için resmi teklif almadıklarını yineledi.

Kariyerinde 389 resmi maça çıkan Weghorst, bu periyotta rakip fileleri 162 kez havalandırırken, 46 da asist yaptı ve toplamda 208 gole direkt olarak katkı sağladı.

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