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Beşiktaş'ın yeni transferi Roman Saiss'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, yeni stoperi Roman Saiss'e kavuşuyor. Kara Kartal'ın yeni transferi Roman Saiss'in, İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 16:47
Beşiktaş'ın yeni transferi Roman Saiss'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Roman Saiss'in İstanbula'a geliş tarihi belli oldu.

Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, yarın 23.00'te İstanbul'a gelecek.

NTV Spor'un haberine göre Roman Saiss, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyon Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu.

Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.

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