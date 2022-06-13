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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den flaş Gedson Fernandes ve transfer sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, Gedson Fernandes'in Galatasaray'a gidebileceği şeklinde son dönemde çıkan haberlere tepki gösterirken, forvet transferi hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 18:22
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den flaş Gedson Fernandes ve transfer sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından siyah-beyazlıların transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Gedson ile ilgili yalan yanlış konuşanlar artık susmalı. Gedson transferini, transfer dönemi resmi olarak başladığı gün açıklayacağız. Gedson, Beşiktaş'ın futbolcusudur.

Forvette 1. önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu, son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek.

Rıdvan Yılmaz transferi henüz bitmedi. Görüşmeler devam ediyor. Ersin Destanoğlu için kulübe şu an gelmiş resmi bir teklif yok.

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