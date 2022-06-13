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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kazımcan’da son tango

Altay yapılan teklifi kabul etmedi, Kartal genç sol bek için rakam yükseltti. İzmir ekibi ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Anlaşma olmazsa Kazımcan defteri kapanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kazımcan’da son tango

1. Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için Beşiktaş bir kez daha harekete geçti. Belçika ekibi Westerlo ve Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp olan Beşiktaş, Frankfurt'a satacağı Rıdvan Yılmaz'ın açığını böylece Kazımcan ile doldurmayı planlıyor. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifininin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi. Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, bu hafta görüşmelerin sıklaşacağı bildirildi.

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