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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Geçen sezon yaşanan gol sıkıntısını gelecek sezonda yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, transfer listesine Danimarkalı golcü Kasper Dolberg'i de aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Sörloth, Weghorst ve Muleka gibi isimlerle görüşen Kara Kartal'da listeye son aday olarak bir ismi daha girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Takvim'in haberine göre o aday Danimarkalı yıldız Kasper Dolberg...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Fransız ekibi Nice'te forma giyen 24 yaşındaki golcü için Valerien İsmael de onay verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Her türlü olumsuzluğu düşünen ve bu anlamda geniş bir liste hazırlayan yönetim, Dolberg için kiralama teklifi sunacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Nice golcü futbolcuyu 2019'da Ajax'tan 20.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Genç futbolcu, geçen sezon ligde 26 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

24 yaşındaki futbolcu toplamda 6 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Danimarkalı golcü 2 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Dolberg'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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