TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Kasper Dolberg

Beşiktaş'ta golcü enflasyonu...
Beşiktaş'ta golcü enflasyonu...
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş gündemine birçok golcüyü aldı.
Sörloth, Weghorst ve Muleka gibi isimlerle görüşen Kara Kartal'da listeye son aday olarak bir ismi daha girdi.
Takvim'in haberine göre o aday Danimarkalı yıldız Kasper Dolberg...
Her türlü olumsuzluğu düşünen ve bu anlamda geniş bir liste hazırlayan yönetim, Dolberg için kiralama teklifi sunacak.
Genç futbolcu, geçen sezon ligde 26 karşılaşmada görev aldı.
24 yaşındaki futbolcu toplamda 6 gol attı.
Danimarkalı golcü 2 asistle oynadı.
Dolberg'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Beşiktaş, kaliteli bir yabancı golcünün yanı sıra Cenk Tosun'u da transfer etmeyi planlıyor.
Nice'te forma giyen Dolberg'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.
Dolberg, Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta 10 gole imza attı.