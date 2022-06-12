Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılmasından sonra defans bölgesi için arayışlarını hızlandırdı. Wolverhampton'dan Romain Saiss ile anlaşan Kara Kartal, oyuncuyu İstanbul'a getiriyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Gedson Fernandes'le kış transfer döneminde anlaşan Beşiktaş, ikinci transferini de savunmaya yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Siyah-beyazlılar, Domagoj Vida'nın boşluğunu dolduracak ismi kesinleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Takımdan ayrılan Hırvat stoperin boşluğu, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki stoper Romain Saiss ile dolduruldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Faslı savunmacı Premier Lig'de toplam 109 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

32 yaşındaki savunmacı geçen sezon 32 kez sarı-siyahlı formayı terletti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Tecrübeli savunmacı salı günü İstanbul'a gelecek.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Faslı futbolcunun İstanbul'a geldikten sonra kulübü gezeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Sözleşmeye dair son detayların konuşulacağı toplantının ardından Saiss, imzayı atacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Faslı futbolcu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Saiss'in sözleşmesinde 500 bin Euro da başarı bonusu yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Wolverhampton'da 31 resmi maçta forma giyen Saiss, 3 gollük katkı verdi.

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