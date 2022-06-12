TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Romain Saiss'e kavuşuyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Gedson Fernandes'le kış transfer döneminde anlaşan Beşiktaş, ikinci transferini de savunmaya yaptı.
Siyah-beyazlılar, Domagoj Vida'nın boşluğunu dolduracak ismi kesinleştirdi.
Takımdan ayrılan Hırvat stoperin boşluğu, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki stoper Romain Saiss ile dolduruldu.
Faslı savunmacı Premier Lig'de toplam 109 maça çıktı.
32 yaşındaki savunmacı geçen sezon 32 kez sarı-siyahlı formayı terletti.
Saiss ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Tecrübeli stoper, genç stoperler Serdar Saatçi ve Montero gibi isimlerin yer aldığı Beşiktaş savunmasının yeni lideri olacak.
İMZA 2+1 YILLIK OLACAK
32 yaşındaki Saiss, Fas Milli Takımı formasıyla 13 Haziran pazartesi Liberya deplasmanında maça çıkacak.
Tecrübeli savunmacı salı günü İstanbul'a gelecek.
Faslı futbolcunun İstanbul'a geldikten sonra kulübü gezeceği öğrenildi.
Sözleşmeye dair son detayların konuşulacağı toplantının ardından Saiss, imzayı atacak.
Faslı futbolcu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.
Saiss'in sözleşmesinde 500 bin Euro da başarı bonusu yer alıyor.
Wolverhampton'da 31 resmi maçta forma giyen Saiss, 3 gollük katkı verdi.