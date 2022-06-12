Haberler Beşiktaş Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Son dakika spor haberi: Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta listedeki isimler için temaslar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, CSKA Sofya'da gösterdiği performansla dikkat çeken Jordy Caicedo'nun transferinde ısrarcı davranıyor. Kara-Kartal'ın listesinde önemli bir yer tutan 24 yaşındaki golcünün talipleri artıyor. Beşiktaş'ın transferde pazarlıklarını sürdürdüğü Ekvadorlu futbolcu için 2 takım daha devreye girdi. İngiltere Premier Lig ekibinin Caicedo'ya transfer teklifini iletip beklemeye geçtiği iddia edildi. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 20:05
BURAK ŞENTÜRK
Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Jordy Caicedo transferinde yarış kızıştı.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Golcü takviyesi yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdürüyor.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Ekvadorlu golcünün transferinde uğraş veren Kara-Kartal, Caicedo'nun kulübü CSKA Sofya'ya teklifini yaptı.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

5 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Geçtiğimiz sezon CSKA Sofya'da gösterdiği performansla Bulgaristan Ligi'ne damga vuran Caicedo'nun bonservisi için 5 milyon euro talep ediliyor.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcunun transferinde şartlar zorlanacak.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, CSKA Sofya'nın ekonomik beklentilerini karşılamanın yollarını arıyor.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Beşiktaş'ın ısrarlı olduğu Caicedo için başka transfer seçenekleri de ortaya çıkmaya başladı.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

2 TALİP DAHA!
Performansıyla göz dolduran ve Kara-Kartal'ın listesine giren golcü futbolcuya 2 talip daha çıktı.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Bolavip'in haberine göre; Meksika Ligi ekibi Tigres ve İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Fulham, Jordy Caicedo'yu renklerine bağlamak istiyor.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Fulham'ın yaklaşık 3.8 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ve Caicedo'nun bu teklifi masaya yatırdığı iddia edildi.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

Geçtiğimiz sezon CSKA Sofya formasıyla ligde 24 maça çıkan Caicedo, attığı 15 golle yıldızını parlattı.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha

CSKA Sofya'nın Brezilya Ligi ekibi Vitoria'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ekvadorlu hücum oyuncusu buradaki performansıyla değerini yükseltti.

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