Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Konyaspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan Abdülkerim Bardakcı, transferde birçok kulübü peşine taktı. Savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoperin transferini sonuçlandırmak istiyor.



Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakcı için aldığı teklifleri duyurdu. A Spor'a konuşan Özgökçen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı.



İşte o sözler...



Fatih Özgökçen: Abdülkerim için yapılmış resmi teklifler var. Teklifleri değerlendirirken önce Konyaspor'un menfaatlerini sonra oyuncunun isteklerini göz önünde bulundurmak zorundayız.



Beşiktaş'tan resmi, Fenerbahçe'den gayriresmi teklif aldık. Hadziahmetovic için de gayriresmi teklifler var.