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Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'nın transferinde karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen başarılı savunmacının transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özgökçen, Beşiktaş'tan resmi Fenerbahçe'den ise gayrıresmi teklif aldıklarını duyurdu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 21:23 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 21:34
Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Konyaspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan Abdülkerim Bardakcı, transferde birçok kulübü peşine taktı. Savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoperin transferini sonuçlandırmak istiyor.

Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakcı için aldığı teklifleri duyurdu. A Spor'a konuşan Özgökçen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı.

İşte o sözler...

Fatih Özgökçen: Abdülkerim için yapılmış resmi teklifler var. Teklifleri değerlendirirken önce Konyaspor'un menfaatlerini sonra oyuncunun isteklerini göz önünde bulundurmak zorundayız.

Beşiktaş'tan resmi, Fenerbahçe'den gayriresmi teklif aldık. Hadziahmetovic için de gayriresmi teklifler var.

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