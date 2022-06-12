Haberler Beşiktaş Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar ile sözleşme uzatmayan Cyle Larin'in geleceği merak ediliyor. Adı bir süredir Başakşehir ve Fenerbahçe ile anılan Kanadalı yıldıza, sürpriz bir talip çıktı. Cyle Larin bu transferi yapması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 12:51
Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiasına ve Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılan Cyle Larin'e Yunanistan'dan talip var.

Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

Romano'nun haberine göre Cyle Larin uzun süredir Olympiakos'un listesinde ve taraflar görüşmeleri sürdürüyor.

Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

Serbest statüde bulunan Larin'in maaş detayı hakkında görüşme halinde olduğunu bildiren gazeteci, Larin'in forvet olarak Olympiakos'a katkı sağlayabileceğini hatırlattı.

Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

EFSANE ÖNERMİŞTİ
Beşiktaş tribünlerinin sevdalısı Atiba Hutchinson'un tavsiyesi üzerine siyah beyazlı kulübe transfer edilen Larin, Beşiktaş formasıyla 108 maça çıkarken 39 gol 9 asistlik performans gösterdi.

Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan önce Orlando City ve Zulte Waregem formalarını da terletti.


Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

3 KUPA KAZANDI
Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile noktalanan 2020/2021 kadrosunda yer alan Larin, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DÖNEBİLİR

Kanadalı kanat-forvet, Olympiakos'a transfer olması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne de tekrar dönmüş olacak.

Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

Larin, en son 2021/2022 sezonunda Devler Ligi'nde boy göstermişti. Larin, transfer olması durumunda önümüzdeki sezon da bu organizasyonda yer alacak.

Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

CYLE LARIN BU SEZON NE YAPTI?

Kanadalı forvet bu sezon 37 maçta görev aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta forvete yeni aday!
Beşiktaş Saiss'e kavuşuyor!
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gürcistan - Bulgaristan maçı saat kaçta? Gürcistan - Bulgaristan maçı saat kaçta? 12:43
Yunanistan - Kosova maçı saat kaçta? Yunanistan - Kosova maçı saat kaçta? 12:35
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 12:26
Aslan bir taşla iki kuş vuracak! Yunus Akgün giderse... Aslan bir taşla iki kuş vuracak! Yunus Akgün giderse... 11:53
Jorge Jesus William Carvalho'yu Fenerbahçe'ye istiyor! Sebebi... Jorge Jesus William Carvalho'yu Fenerbahçe'ye istiyor! Sebebi... 11:40
Slovenya - Sırbistan maçı saat kaçta? Slovenya - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:10
Daha Eski
Norveç - İsveç maçı saat kaçta? Norveç - İsveç maçı saat kaçta? 10:36
Fırtına'nın gözdesinden flaş açıklama! Fırtına'nın gözdesinden flaş açıklama! 10:35
İsviçre - Portekiz maçı saat kaçta? İsviçre - Portekiz maçı saat kaçta? 10:27
Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek" Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek" 10:24
İspanya - Çekya maçı saat kaçta? İspanya - Çekya maçı saat kaçta? 10:01
O isme övgüler yağdırdı! "Etkili oyunu..." O isme övgüler yağdırdı! "Etkili oyunu..." 08:44