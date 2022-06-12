Cyle Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Cyle Larin'e sürpriz bir talip çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Cyle Larin'e sürpriz bir talip çıktı.
Adı forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile de anılan oyuncu, beklenmedik bir kulübe transfer olmaya yakın konumda bulunuyor.
Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.