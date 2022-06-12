BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kazımcan Karataş Beşiktaş'a gidecek mi? Altay'dan açıklama geldi

Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta sol bek arayışları devam ediyor.



Altay'ın genç sol beki Kazımcan Karataş'ı gündemine alan siyah-beyazlılar, transfer için Altay'a teklifini yaptı.



İzmir ekibinin başkanı Ayhan Dündar A Spor'a yaptığı açıklamada, Kazımcan'dan bekledikleri bonservis bedelini duyurdu.

İşte o sözler...

Ayhan Dündar: Beşiktaş'ın Kazımcan'a ilgisi var, resmi olarak bir temasımız oldu. Kazımcan Karataş, çocukluğundan beri bildiğimiz bir oyuncu.

Kazımcan'ı kadroda tutmak isteriz ancak oyuncunun önünü de açmak gerekir.

Gerekli şartların oluşması durumunda Kazımcan'ın transferine onay verebiliriz.

Oyuncunun bendeki ederi çok yüksek. Kazımcan Karataş için kulüp olarak beklentimiz 2 milyon Euro.

Beşiktaş'tan önce Konyaspor ve Belçika'dan başka bir kulübün de girişimi oldu.