Muleka pazarlığı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forvet arayışı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı. Geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor. Standart Liege, sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan Jackson Muleka'yı yeniden kiralamayacağını açıkladı. Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için siyah-beyazlılardan 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş cephesi ise 2 milyon euro önerdi. Taraflar ortak bir rakamda buluşursa Muleka, Beşiktaş'ın 27 Haziran'da başlayacak kampına katılacak.

ONUACHU YİNE LİSTEDE

Siyah-beyazlılar ön teklif yapıp, olumlu ya da olumsuz cevap alamadığı Paul Onuachu için yeniden devreye girdi. Beşiktaş'ın Onuachu operasyonunu yeniden başlatmasına ise 2 gelişme neden oldu. Birincisi West Ham'ın, Onuachu için Genk'e teklif yaptığı iddiasıydı; ancak İngiliz ekibi Onuachu ile ilgilenmediği, teklifleri olmadığını açıkladı. Ardından Genk teknik direktörü Vrancken gelecek sezon Dessers'i birinci forvet olarak düşündüğünü açıkladı. Onuachu, Genk formasıyla 112 resmi maçta 68 gol atarken, 10 da asist yaptı. Nijeryalı forvet kariyerinde en çok Midtjylland formasını (181) giydi.

Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet 12 gol ve 5 asistlik performansı ile toplam 17 gole direkt katkı sağladı. Muleka, profesyonel kulüp kariyerinde 99 maçta 41 gol atarken, 13 de asisti yapmayı başardı.