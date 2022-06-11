Defansın soluna İngiliz takviyesi

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Valerıen Ismael de, sol bek transferi için adeta yönetimden yetki istedi. Fransız teknik adam 3'lü savunma sistemine uygun oyuncu arıyor. Ismael'in özellikle Premier Lig ve Championship'teki oyuncuları mercek altına aldığı öğrenildi.
Beşiktaş'taRıdvan Yılmaz'ın ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Valerien Ismael de, sol bek transferi için adeta yönetimden yetki istedi. Fransız teknik adam 3'lü savunma sistemine uygun oyuncu arıyor. Ismael'in özellikle Premier Lig ve Championship'teki oyuncuları mercek altına aldığı öğrenildi. Beşiktaş, fiziksel özellikleri güçlü, hem ofansif hem de defansif anlamda olgun bir kanat bek arıyor. Rıdvan'ın ayrılığı sonrası bu noktada somut adımların atılması bekleniyor.