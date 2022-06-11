BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transferler çalışmaları sürüyor.
Fransız hoca gelecek sezon 3-4-3 sistemiyle takımı oynatmak istiyor.
Ismael, sisteme uygun oyuncular alınmasını yönetimden talep etti.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transferler çalışmaları sürüyor.
Fransız hoca gelecek sezon 3-4-3 sistemiyle takımı oynatmak istiyor.
Ismael, sisteme uygun oyuncular alınmasını yönetimden talep etti.
Sabah'ın haberine göre Valerien Ismael, gelecek sezon hücumun merkezinde hava toplarına hakim, uzun boylu, güçlü bir oyuncu istiyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Wout Weghorst ile ilgili talebini yönetime iletti.
Transferi için şartların zorlanmasını isteyen Fransız teknik adamın kendisi de devreye girdi.
Siyah-beyazlı takımın hocası, Hollandalı futbolcuyu bizzat arayarak kendisini neden takımında görmek istediğini en ince ayrıntılarına kadar anlattı.
Weghorst'a İngiltere, Almanya ve Türkiye'den yapılan tekliflerde öne geçmeye çalışan Beşiktaş'ta Ismael de taşın altına elini koymuş oldu.
Karar aşamasında olan 29 yaşındaki futbolcuya arzu ve isteklerini gösteren siyah-beyazlılar, gelecek yanıtı beklemeye koyuldu.
Weghorst, Beşiktaş'ı tercih ederse oyuncuya 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.
Beşiktaş, Hollandalı golcü için kulübü Burnley'e ise 100 bin Euro kiralama bedeli verilecek
ayrıca 8 milyon Euro da satın alma opsiyonu sözleşmede yer alacak.
Weghorst geçtiğimiz sezon toplamda 44 maça çıktı.
Hollandalı golcü bu maçlarda 9 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.
Weghorst'un güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak belirtiliyor.