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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik forvet takviyesi... Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırırken, Fransız teknik adam da istediği golcü için devreye girdi. Ismael'in, kadrosunda görmeyi çok istediği forveti telefonla aradığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transferler çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Fransız hoca gelecek sezon 3-4-3 sistemiyle takımı oynatmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Ismael, sisteme uygun oyuncular alınmasını yönetimden talep etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Sabah'ın haberine göre Valerien Ismael, gelecek sezon hücumun merkezinde hava toplarına hakim, uzun boylu, güçlü bir oyuncu istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Wout Weghorst ile ilgili talebini yönetime iletti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Transferi için şartların zorlanmasını isteyen Fransız teknik adamın kendisi de devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Siyah-beyazlı takımın hocası, Hollandalı futbolcuyu bizzat arayarak kendisini neden takımında görmek istediğini en ince ayrıntılarına kadar anlattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Weghorst'a İngiltere, Almanya ve Türkiye'den yapılan tekliflerde öne geçmeye çalışan Beşiktaş'ta Ismael de taşın altına elini koymuş oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Karar aşamasında olan 29 yaşındaki futbolcuya arzu ve isteklerini gösteren siyah-beyazlılar, gelecek yanıtı beklemeye koyuldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Weghorst, Beşiktaş'ı tercih ederse oyuncuya 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Beşiktaş, Hollandalı golcü için kulübü Burnley'e ise 100 bin Euro kiralama bedeli verilecek

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

ayrıca 8 milyon Euro da satın alma opsiyonu sözleşmede yer alacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Weghorst geçtiğimiz sezon toplamda 44 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Hollandalı golcü bu maçlarda 9 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den o isme transfer telefonu!

Weghorst'un güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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