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Atınç Nukan geri dönüyor

Göztepe, stoper Atınç Nukan için Beşiktaş'la görüşmelerine devam ediyor. Ndiaye ve Nwobodo'dan iyi bir gelir elde eden Göztepe'nin Atınç'ı da Beşiktaş'a yüksek bir bonservis bedeli ile satmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Atınç Nukan geri dönüyor
Göztepe, stoper Atınç Nukan için Beşiktaş'la görüşmelerine devam ediyor. Ndiaye ve Nwobodo'dan iyi bir gelir elde eden Göztepe'nin Atınç'ı da Beşiktaş'a yüksek bir bonservis bedeli ile satmak istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın Atınç için Göztepe'ye para + futbolcu teklifi götürdüğü kaydedildi. Beşiktaş'ta profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu son 3 sezonunu Göztepe'de geçirdi. Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen pes etmeyen Atınç, toparlanıp takımın istikrarlı isimleri arasına adını yazdırdı.
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