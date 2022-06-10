Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Türk futbolunun en kariyerli teknik direktörlerinden Şenol Güneş'e Fransa'nın en çok şampiyon olan 2. kulübü konumundaki Saint Etienne talip oldu.
Türk futbolunun en kariyerli teknik direktörlerinden Şenol Güneş'e Fransa'nın en çok şampiyon olan 2. kulübü konumundaki Saint Etienne talip oldu.
Ligue 1'den bu sezon düşen Yeşil-Beyazlılar, Şenol Hoca'yla irtibata geçip "Hocam gel bizi yeniden eski güzel günlerimize döndür" teklifinde bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle yakın ilişkileri olan Güneş'in Beşiktaş'a geri dönmek istediği konuşuluyordu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle yakın ilişkileri olan Güneş'in Beşiktaş'a geri dönmek istediği konuşuluyordu.
Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran 70 yaşındaki Güneş'in Saint Etienne'e transfer olacağını Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan açıkladı.
Uzundurukan, yakından tanıdığı Güneş'in Saint Etienne'den teklif aldığını ve çalışmaya sıcak baktığını söyledi.
2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştıran Güneş, 125 maça çıkmış ve 1.73 puan ortalaması elde etmişti.
2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştıran Güneş, 125 maça çıkmış ve 1.73 puan ortalaması elde etmişti.
Saint-Etienne, play-out maçında da Auxerre'e kaybederek Ligue 1'e 19 yıl sonra veda etti.
Ateşli taraftarlarıyla ünlü Fransız kulübünde küme düşme gerçekleşince saha işgali yaşanmış ve çıkan olaylar tüm dünyada haber olmuştu.
ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?
Şenol Güneş, 1 Haziran 1952 yılında Trabzon'da doğdu.
Çocukluk dönemlerinde basketbol ve futbola merakı olan Şenol Güneş, futbolculuk kariyerine Erdoğdu Gençlik Sporda başladı. Trabzonspor'da uzun dönemler kalecilik yaptı ve 1987 yılına kadar futbol oynadı.
69 yaşında olan Şenol Güneş, Semra Güneş ile evlidir. Bu evlilikten ise Ayça ve Günçe olmak üzere iki kızı bulunuyor.
Şenol Güneş 1988 yılında teknik direktörlüğe başladı. Trabzonspor ile teknik direktörlüğe başlayan Şenol Güneş, daha sonra Boluspor'u yönetti. O dönemde Boluspor küme düştüğü için Şenol Güneş buradan ayrıldı ve İstanbulspor'a geçti.
Antalyaspor, Sakaryaspor, Seoul, Bursaspor, Beşiktaş gibi takımlarda teknik direktör olarak çalıştı. Şenol Güneş aynı zamanda Türkiye Milli Takımı'nda da teknik direktörlük yaptı.