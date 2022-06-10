Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Türk futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan Şenol Güneş, Fransa'dan talip çıktı. Fransız kulübü, Şenol Güneş'e "Bizi eski günlerimize döndür" mesajını iletti. İşte o kulüp ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 17:05
Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Türk futbolunun en kariyerli teknik direktörlerinden Şenol Güneş'e Fransa'nın en çok şampiyon olan 2. kulübü konumundaki Saint Etienne talip oldu.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Ligue 1'den bu sezon düşen Yeşil-Beyazlılar, Şenol Hoca'yla irtibata geçip "Hocam gel bizi yeniden eski güzel günlerimize döndür" teklifinde bulundu.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle yakın ilişkileri olan Güneş'in Beşiktaş'a geri dönmek istediği konuşuluyordu.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle yakın ilişkileri olan Güneş'in Beşiktaş'a geri dönmek istediği konuşuluyordu.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran 70 yaşındaki Güneş'in Saint Etienne'e transfer olacağını Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan açıkladı.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Uzundurukan, yakından tanıdığı Güneş'in Saint Etienne'den teklif aldığını ve çalışmaya sıcak baktığını söyledi.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştıran Güneş, 125 maça çıkmış ve 1.73 puan ortalaması elde etmişti.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştıran Güneş, 125 maça çıkmış ve 1.73 puan ortalaması elde etmişti.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Saint-Etienne, play-out maçında da Auxerre'e kaybederek Ligue 1'e 19 yıl sonra veda etti.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Ateşli taraftarlarıyla ünlü Fransız kulübünde küme düşme gerçekleşince saha işgali yaşanmış ve çıkan olaylar tüm dünyada haber olmuştu.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?
Şenol Güneş, 1 Haziran 1952 yılında Trabzon'da doğdu.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Çocukluk dönemlerinde basketbol ve futbola merakı olan Şenol Güneş, futbolculuk kariyerine Erdoğdu Gençlik Sporda başladı. Trabzonspor'da uzun dönemler kalecilik yaptı ve 1987 yılına kadar futbol oynadı.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

69 yaşında olan Şenol Güneş, Semra Güneş ile evlidir. Bu evlilikten ise Ayça ve Günçe olmak üzere iki kızı bulunuyor.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Şenol Güneş 1988 yılında teknik direktörlüğe başladı. Trabzonspor ile teknik direktörlüğe başlayan Şenol Güneş, daha sonra Boluspor'u yönetti. O dönemde Boluspor küme düştüğü için Şenol Güneş buradan ayrıldı ve İstanbulspor'a geçti.

Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! "Bizi eski günlerimize döndür"

Antalyaspor, Sakaryaspor, Seoul, Bursaspor, Beşiktaş gibi takımlarda teknik direktör olarak çalıştı. Şenol Güneş aynı zamanda Türkiye Milli Takımı'nda da teknik direktörlük yaptı.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Transferde büyük ters köşe! Burak Yılmaz derken Süper Lig'in yıldızına kanca
Nevşehir'de yarı çıplak pitbull gezdirip çevredekilere küfür eden ve polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı
Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
A. Efes Larkin'le nikah tazeledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devi Muleka için transfer görüşmelerine başladı!
Müjdeyi verdi! "Transferi bitmek üzere"
Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri?
Sigaraya zam gelecek mi?
SIRBİSTAN'A KİMLİKLE SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! Şenol Güneş'e Fransa'dan teklif var! 17:05
Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Tolisso bombası Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Tolisso bombası 16:41
A. Efes Larkin'le nikah tazeledi! A. Efes Larkin'le nikah tazeledi! 15:34
Sergi Roberto 1 yıl daha Barça'da! Sergi Roberto 1 yıl daha Barça'da! 15:25
Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı! Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı! 15:14
Süper Lig devi Muleka için transfer görüşmelerine başladı! Süper Lig devi Muleka için transfer görüşmelerine başladı! 15:10
Daha Eski
Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? 14:49
Wimbledon'da rekor ödül! Wimbledon'da rekor ödül! 14:39
Teklif yapan takımları ve bonservisini açıkladı! Süper Lig'den... Teklif yapan takımları ve bonservisini açıkladı! Süper Lig'den... 14:29
Andorra - Lihtenştayn maçı saat kaçta? Andorra - Lihtenştayn maçı saat kaçta? 14:24
Moldova - Letonya maçı saat kaçta? Moldova - Letonya maçı saat kaçta? 14:09
Campos resmen PSG'de! Yeni görevi... Campos resmen PSG'de! Yeni görevi... 14:04