Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar için ilginç bir tesadüf dikkat çekti.
Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların gol atma geleneği Weghorst ile devam etti.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar için ilginç bir tesadüf dikkat çekti.
Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların gol atma geleneği Weghorst ile devam etti.
Daha önce birçok isimde yaşanan tesadüf bu transfer döneminde Sörloth ile başlamıştı.
Sociedad forması ile hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Sörloth, 25 lig maçında sadece 1 gol atabilirken Beşiktaş'ın ilgisiyle son haftalarda ise atağa kalkmıştı.
Norveçli, 8 maçta 3 gol atıp dikkat çekerken Sociedad da 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yerine 8 milyon euro teklif edip pazarlıkları karıştırdı.
Bir diğer alternatif Buksa da sessiz başladığı sezonda sonradan açıldı.
Kartal'ın nisan sonuna doğru Polonyalı golcüye ilgisinin olduğu ortaya çıktı; Buksa da gollere başladı.
Golcü isim nisan ve mayıs ayındaki 6 maçta 7 gol atarken sonrasında da transfer bonservis pazarlıklarında geri adım atılamaması sebebiyle yatmış oldu.
Weghorst da uzun bir aradan sonra milli takımda gol sevinci yaşadı.
Galler karşısında Hollanda'ya 90+4'te galibiyeti getirdi.
Hollanda Weghorst'un golüyle Galler karşısında 2-1 kazandı.
GOLÜNÜ ATTI KARTAL PENÇESİ YAPTI
Weghorst, milli takımda attığı gol sonrası Kartal Pençesi yaparak sevinince, "İş imzaya kaldı" yorumları yapıldı.
Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki golcüye 2 milyon Euro yıllık maaş önermişti.
Siyah-beyazlıların bu teklifi 2.5 milyon Euro'ya çektiği ifade edildi.