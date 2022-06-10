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Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Son dakika spor haberi: Transfer dönemi yaklaşırken bir Beşiktaş klasiği yaşanıyor. Sezona durgun başlayan santrforlar, siyah-beyazlılar talip olunca gol atmaya başlıyor. Hal böyle olunca hedefteki isimlerin fiyatları da uçup gidiyor. 17 Haziran'da başlayacak transfer dönemi öncesi Beşiktaş'ın santrfor adaylarından Weghorst, Galler karşısında attığı golle Hollanda Milli Takımı'na galibiyeti getiren isim oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Siyah-beyazlılar için ilginç bir tesadüf dikkat çekti.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların gol atma geleneği Weghorst ile devam etti.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Daha önce birçok isimde yaşanan tesadüf bu transfer döneminde Sörloth ile başlamıştı.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Sociedad forması ile hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Sörloth, 25 lig maçında sadece 1 gol atabilirken Beşiktaş'ın ilgisiyle son haftalarda ise atağa kalkmıştı.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Norveçli, 8 maçta 3 gol atıp dikkat çekerken Sociedad da 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yerine 8 milyon euro teklif edip pazarlıkları karıştırdı.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Bir diğer alternatif Buksa da sessiz başladığı sezonda sonradan açıldı.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Kartal'ın nisan sonuna doğru Polonyalı golcüye ilgisinin olduğu ortaya çıktı; Buksa da gollere başladı.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Golcü isim nisan ve mayıs ayındaki 6 maçta 7 gol atarken sonrasında da transfer bonservis pazarlıklarında geri adım atılamaması sebebiyle yatmış oldu.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Weghorst da uzun bir aradan sonra milli takımda gol sevinci yaşadı.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Galler karşısında Hollanda'ya 90+4'te galibiyeti getirdi.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Hollanda Weghorst'un golüyle Galler karşısında 2-1 kazandı.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

GOLÜNÜ ATTI KARTAL PENÇESİ YAPTI

Weghorst, milli takımda attığı gol sonrası Kartal Pençesi yaparak sevinince, "İş imzaya kaldı" yorumları yapıldı.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Bir Beşiktaş klasiği! Transfer listesine giren...

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki golcüye 2 milyon Euro yıllık maaş önermişti.

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