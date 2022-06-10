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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da siyah-beyazlı taraftarlara transfer müjdesi verdi. İşte o yazı... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 08:08
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Beşiktaş'ın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Sörloth transferinin bitmek üzere olduğunu biliyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Norveçli golcü Trabzonspor'da çok başarılı bir performans gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Almanya ve İspanya'da pek parlak olmayan macerasının ardından Beşiktaş'a dönmesi onun için de iyi olacak. Türkiye'ye alışma süreci de yaşamayacak olması bu transferi cazip hale getiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Geçtiğimiz akşam Hollanda'nın Galler'le oynadığı milli maçta Beşiktaş'ın diğer transfer gözdesi Weghorst'u izledim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Galler'e attığı akıl dolu golün yanı sıra Weghorst'un performansını da beğendim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Stoper transferinde Saiss'in imza aşamaya gelmesi sevindirici bir gelişme. Valerien Ismael'in bu transferi çok istediğini biliyorum. Umarım Beşiktaş'ta da başarılı bir performans gösterir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Çaykur Rizespor'da forma giyen Gedson Fernandes de yeni transfer olarak takıma katılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Gedson'un takıma katılmasının Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacağını inancındayım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Birçoklarının gözden çıkardığı Salih Uçan için olumsuz düşünmüyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Salih'i Bucaspor altyapısından oynadığı dönemden bu yana takip ediyorum. İyi eğitimli ve yetenekleri de tartışılmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in, Salih Uçan'a sezon öncesi kampında şans vereceğini düşünüyorum. Formda bir Salih de Beşiktaş'a büyük katkı sağlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Ersin ve Rıdvan için Avrupa'dan teklifler var. Beşiktaş'ın evlatları eğer ayrılmak isterlerle ve kulübe iyi para kazardıracaklarsa yolları açık olsun.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Mert Günok, Emre Bilgin ve Utku Yuvakuran varsa kalede de sorun yaşanmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün mali durumu nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyor. Çok da doğru yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Beşiktaş taraftarına transfer müjdesini verdi!

Transferleri konuşuyoruz ama kulübün borçlarını gözardı etmememiz gerek.

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