BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Ve Beşiktaş Tosun Paşa'sına kavuşuyor.
Uzun süredir eski golcüsü ile görüşmeler yapan siyah beyazlı kulüp mutlu sona ulaştı. Pazarlıklarda orta yol bulundu ve sıkışıldı.
Cenk'in yeniden dönmesinde mevcut şartlar da etkili oldu.
Ve Beşiktaş Tosun Paşa'sına kavuşuyor.
Uzun süredir eski golcüsü ile görüşmeler yapan siyah beyazlı kulüp mutlu sona ulaştı. Pazarlıklarda orta yol bulundu ve sıkışıldı.
Cenk'in yeniden dönmesinde mevcut şartlar da etkili oldu.
Milli oyuncunun santrforun dışında kanatlarında da oynayabilmesi Valerien Ismael'in dikkatini çekti.
Güven'in paradan çok "performansına bakılmaksınız" oynama garantisi istemesi, Hali Dervişoğlu'nun ise bonservisi dahil toplam maliyetinin 8-9 milyon euro'yu bulması Beşiktaş'ın bu isimlerde geri adım atmasına neden oldu.
Cenk bonservissiz gelecek ve 2 yıl için 3 milyon euro artı bonuslar alacak.
DİĞERLERİ DE YETİŞECEK
Öte yandan A Spor muhabiri Sercan Dikme de bonservisini elinde bulunduran tecrübeli krampon için flaş bilgiler paylaştı ve "3-4 gün içinde 'Cenk Tosun, Beşiktaş'ta' diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki forvetin birkaç gün içinde açıklanması ve kontrolden geçmesi bekleniyor.
Cenk, Everton macerasında 61 resmi maça çıktı.
Cenk 11 gol kaydetti.
Yıldız oyuncu ayrıca 6 da asist üretti.
Öte yandan alacağı iki forvetten birini böylece bitiren siyah beyazlı yönetim artık ikinci takivenin peşine düşecek.
Teknik direktör Valerien İsmael'in isteği doğrulutusunda iki forvet ve bir stoper sezon açılış kampına yetiştirilmeye çalışılacak.
2017 sezonu başında Kartal'dan ayrılan Cenk, 5 yıl sonra Beşiktaş forması giyecek.
Cenk Tosun, kulüp kariyerinde toplam 405 resmi karşılaşmada 166 gol üretti; 44 de asist yaptı.