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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan ayrılan Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaştı. 31 yaşındaki forvetle kıran kıran geçen pazarlıklarda orta yol bulundu. Transferin yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor. İşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan alacağı ücret...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Ve Beşiktaş Tosun Paşa'sına kavuşuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Uzun süredir eski golcüsü ile görüşmeler yapan siyah beyazlı kulüp mutlu sona ulaştı. Pazarlıklarda orta yol bulundu ve sıkışıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Cenk'in yeniden dönmesinde mevcut şartlar da etkili oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Milli oyuncunun santrforun dışında kanatlarında da oynayabilmesi Valerien Ismael'in dikkatini çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Güven'in paradan çok "performansına bakılmaksınız" oynama garantisi istemesi, Hali Dervişoğlu'nun ise bonservisi dahil toplam maliyetinin 8-9 milyon euro'yu bulması Beşiktaş'ın bu isimlerde geri adım atmasına neden oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Cenk bonservissiz gelecek ve 2 yıl için 3 milyon euro artı bonuslar alacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

DİĞERLERİ DE YETİŞECEK
Öte yandan A Spor muhabiri Sercan Dikme de bonservisini elinde bulunduran tecrübeli krampon için flaş bilgiler paylaştı ve "3-4 gün içinde 'Cenk Tosun, Beşiktaş'ta' diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

31 yaşındaki forvetin birkaç gün içinde açıklanması ve kontrolden geçmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Cenk, Everton macerasında 61 resmi maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Cenk 11 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Yıldız oyuncu ayrıca 6 da asist üretti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Öte yandan alacağı iki forvetten birini böylece bitiren siyah beyazlı yönetim artık ikinci takivenin peşine düşecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Teknik direktör Valerien İsmael'in isteği doğrulutusunda iki forvet ve bir stoper sezon açılış kampına yetiştirilmeye çalışılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

2017 sezonu başında Kartal'dan ayrılan Cenk, 5 yıl sonra Beşiktaş forması giyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Cenk Tosun, kulüp kariyerinde toplam 405 resmi karşılaşmada 166 gol üretti; 44 de asist yaptı.

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