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BEŞİKTAŞ HABERİ: Romain Saiss'e Ghezzal markajı! Ev aramaya başladı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın el sıkıştığı 32 yaşındaki Romain Saiss, Ghezzal ile konuştuktan sonra İstanbul’da ev aramaya başladı. İkilinin sık sık İstanbul, Beşiktaş ve Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:59
BEŞİKTAŞ HABERİ: Romain Saiss'e Ghezzal markajı! Ev aramaya başladı

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Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki stoper Romain Saiss, İstanbul hakkında bilgi alıyor. Ev bakan Faslı futbolcunun, Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu Rachid Ghezzal'le yakın arkadaş olduğu öğrenilirken, ikilinin sık sık İstanbul, Beşiktaş ve Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Ghezzal'in "Beşiktaş'ta çok başarılı olacaksın. Taraftar seni çok sevecek. Burada muhteşem bir atmosfer var" dediği bildirildi. Saiss de Beşiktaş'ı ve taraftarı bildiğini aktarırken, beraber oynayacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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