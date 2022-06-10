Haberler Beşiktaş Batshuayi yine çıldırttı

Batshuayi yine çıldırttı

Beşiktaş taraftarına saç-baş yolduran Batshuayi bu kez milli takım formasıyla Belçikalıları çileden çıkardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Batshuayi yine çıldırttı

Beşiktaş'ın geçen sezon büyük ümitlerle transfer ettiği fakat kaçırdığı gollerle akıllarda yer edinen Belçika'lı forvet Bathsuayi, milli forma altında da aynı performansını tekrar etti. Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi 4'üncü grupta karşılaştığı ve 6-1 gibi farklı skorla sahadan galip ayrıldığı Polonya maçına ilk 11'de başlayan Batshuayi, ekibinin 'yarım düzine' gol attığı karşılaşmada hiçbir gol pozisyonundan yararlanamayarak adeta Beşiktaş'taki sezonun bir benzerini yaşattı. Belçikalı forvetin maçtan gol atamadan ayrılması sosyal medyada da büyük yankı buldu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan sonra bir yıldız daha kayıyor! Yerine gelecek isim belli oldu...
43 yaşındaki Çağla Şıkel nefes kesti: Karın kaslarıyla da geceye damga vurdu
Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu
Transferde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Müjdeyi verdi! "Transferi bitmek üzere"
Transferde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu
AUZEF AKSİS SINAV SONUÇ EKRANI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli 01:05
Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli 00:52
Norveç'te sessiz gece! Norveç'te sessiz gece! 00:43
Vedat Muriqi Kosova'ya galibiyeti getirdi! Vedat Muriqi Kosova'ya galibiyeti getirdi! 00:43
Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı! Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı! 00:43
Vedat Muriqi Kosova'ya galibiyeti getirdi! Vedat Muriqi Kosova'ya galibiyeti getirdi! 00:42
Daha Eski
Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı! Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı! 00:36
Norveç'te sessiz gece! Norveç'te sessiz gece! 00:35
Norveç'te sessiz gece! Norveç'te sessiz gece! 00:34
Ünlü gazeteci duyurdu! Fırtına'dan Trezeguet bombası Ünlü gazeteci duyurdu! Fırtına'dan Trezeguet bombası 00:26
Ve ilk transfer tamam! Jesus Porto'nun elinden aldı Ve ilk transfer tamam! Jesus Porto'nun elinden aldı 00:26
Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu 00:25