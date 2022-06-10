Batshuayi yine çıldırttı

Beşiktaş'ın geçen sezon büyük ümitlerle transfer ettiği fakat kaçırdığı gollerle akıllarda yer edinen Belçika'lı forvet Bathsuayi, milli forma altında da aynı performansını tekrar etti. Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi 4'üncü grupta karşılaştığı ve 6-1 gibi farklı skorla sahadan galip ayrıldığı Polonya maçına ilk 11'de başlayan Batshuayi, ekibinin 'yarım düzine' gol attığı karşılaşmada hiçbir gol pozisyonundan yararlanamayarak adeta Beşiktaş'taki sezonun bir benzerini yaşattı. Belçikalı forvetin maçtan gol atamadan ayrılması sosyal medyada da büyük yankı buldu.