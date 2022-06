Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı ve imza için geri sayıma geçtiği 32 yaşındaki Faslı stoper Romain Saiss'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız BN Sport web sitesi, Roman Sais'in yaz transfer döneminde teknik direktörü Xavi Hernandez'in gelecek sezonda takımı yeniden inşa etmek istediği Barcelona'dan teklif aldığını iddia etti. Site daha önce Angers'te oynayan Faslı yıldız için, Lyon ve Marsilya'nın da devrede olduğu ile ilgili bir haber yapmıştı.