Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.
Fransız hoca, transfer listesini yönetimle paylaştı.
Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın önderliğindeki transfer ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.
Fransız hoca, transfer listesini yönetimle paylaştı.
Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın önderliğindeki transfer ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar Romain Saiss'la anlaşmaya varırken; golcü transferi için Weghorst'ta görüşmeler devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer için ismi gündeme gelen isimlerden biri de Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Ozan Tufan oldu.
Geçmiş dönemde de adı Beşiktaş ile anılan milli orta sahanı adı teknik direktör Valerien Ismael'e önerildi.
Her tavsiye ile yakından ilgilenen Fransız teknik adam, Ozan Tufan için olumsuz görüş bildirdi.
Geçen sezon Wolves'ta kiralık olarak forma giyen ancak bulduğu şansları çok kötü değerlendiren Ozan'ı İngiltere'den de bildiğini söyleyen Ismael, daha dinamik bir oyuncu istediğini söyledi.
Fransız hoca, Ozan'ın istikrar problemi yaşadığını vurgulayan ve fiziksel özelliklerinin kendi şartlarını karşılamadığını söyledi.
Bu görüşmenin ardından Ozan Tufan ismi rafa kaldırıldı.
MATIAS VARGAS BOMBASI!
Adana Demirspor'un geçen sezon başında Espanyol'dan kiraladığı Matias Vargas için İspanyol basını oyuncuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini öne sürdü.
Matias Vargas, Süper Lig'de çıktığı 38 karşılaşmada 5 gol ve 13 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti.
Espanyol Kulübü, Vargas'ı 2019'da 10.5 milyon Euro bonservisle almıştı.
İspanyol ekibinin, sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek olması nedeniyle Vargas'ı ucuza bırakmak istemediği aktarıldı.
Vargas'ın durumunu Adana Demirspor da yakından takip ediyor.