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Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması beklenen Ozan Tufan'ın adı bir süredir siyah-beyazlılarla anılıyordu. Beşiktaş yönetimi, Fransız teknik adam Valerian İsmael ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi ve Ozan konusunda karar verildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Fransız hoca, transfer listesini yönetimle paylaştı.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın önderliğindeki transfer ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Siyah-beyazlılar Romain Saiss'la anlaşmaya varırken; golcü transferi için Weghorst'ta görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Beşiktaş'ta transfer için ismi gündeme gelen isimlerden biri de Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Ozan Tufan oldu.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Geçmiş dönemde de adı Beşiktaş ile anılan milli orta sahanı adı teknik direktör Valerien Ismael'e önerildi.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Her tavsiye ile yakından ilgilenen Fransız teknik adam, Ozan Tufan için olumsuz görüş bildirdi.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Geçen sezon Wolves'ta kiralık olarak forma giyen ancak bulduğu şansları çok kötü değerlendiren Ozan'ı İngiltere'den de bildiğini söyleyen Ismael, daha dinamik bir oyuncu istediğini söyledi.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Fransız hoca, Ozan'ın istikrar problemi yaşadığını vurgulayan ve fiziksel özelliklerinin kendi şartlarını karşılamadığını söyledi.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Bu görüşmenin ardından Ozan Tufan ismi rafa kaldırıldı.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

MATIAS VARGAS BOMBASI!

Adana Demirspor'un geçen sezon başında Espanyol'dan kiraladığı Matias Vargas için İspanyol basını oyuncuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini öne sürdü.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Matias Vargas, Süper Lig'de çıktığı 38 karşılaşmada 5 gol ve 13 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Espanyol Kulübü, Vargas'ı 2019'da 10.5 milyon Euro bonservisle almıştı.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

İspanyol ekibinin, sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek olması nedeniyle Vargas'ı ucuza bırakmak istemediği aktarıldı.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı! Transferi...

Vargas'ın durumunu Adana Demirspor da yakından takip ediyor.

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