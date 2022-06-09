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BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılıyor. Genç sol bek, Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Alman ekibi, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı transfer görüşmelerinde son aşamaya geldi. Frankfurt cephesinin 6.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay teklif ettiği ve transferin ıslak imzaya kaldığı kaydedildi. Rıdvan Yılmaz'ın yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 00:52 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 01:05
BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda bulunan genç sol bekin yeni takımı belli oldu. Bir süredir Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

A Spor'un haberine göre; Frankfurt'un yaptığı teklif, Beşiktaş yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Transferin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

İşte sözleşme detayları...

Alman ekibi Frankfurt transfer için Beşiktaş yönetimine 6.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifinde bulundu. Tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ve işin ıslak imzaya kaldığı belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME!
Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt ile el sıkıştığı ve 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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