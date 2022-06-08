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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst ve Cenk Tosun'la görüşmelerini sürdürürken, gündeme sürpriz bir isim daha geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, İsviçre'de forma giyen genç forvetle ilgileniyor. İşte o isim ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 09:03
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Siyah-beyazlıların forvet listesine yeni bir isim daha eklendi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Wout Weghorts transferiyle ilgili sürpriz gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş için bir forvet transferi iddiası daha geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Tuttomercato'nun haberine göre; siyah-beyazlılar Mohamed Zeki Amdouni'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

TRANSFERDE İKİ RAKİP

Haberde; 21 yaşındaki forvet için iki kulübün daha devrede olduuğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Club Brugge ve Schalke'nin de Amdouni ile ilgilendiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

ZEKİ AMDOUNI KİMDİR?

Mohamed Zeki Amdouni 4 Aralık 2000 tarihinde İsviçre'de doğdu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

1.85 boyundaki futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Amdouni, İsviçre Süper Ligi ekibi Lausanne'de forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Genç futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Özellikle bu sezonki performansıyla dikkat çeken Mohamed Zeki Amdouni 38 resmi maçta 15 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Mohamed Zeki Amdouni, Türkiye ve İsviçre U21 formalarını giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Türkiye U21'de 1 maçta görev alan futbolcu, İsviçre U21'de 8 maçta görev aldı ve 6 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Amdouni'nin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Bu arada TFF'nin de Zeki'ye Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi.

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