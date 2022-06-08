TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İsviçre'den sürpriz forvet!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlıların forvet listesine yeni bir isim daha eklendi.
Wout Weghorts transferiyle ilgili sürpriz gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş için bir forvet transferi iddiası daha geldi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlıların forvet listesine yeni bir isim daha eklendi.
Wout Weghorts transferiyle ilgili sürpriz gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş için bir forvet transferi iddiası daha geldi.
Tuttomercato'nun haberine göre; siyah-beyazlılar Mohamed Zeki Amdouni'yi gündemine aldı.
TRANSFERDE İKİ RAKİP
Haberde; 21 yaşındaki forvet için iki kulübün daha devrede olduuğu belirtildi.
Club Brugge ve Schalke'nin de Amdouni ile ilgilendiği ifade ediliyor.
ZEKİ AMDOUNI KİMDİR?
Mohamed Zeki Amdouni 4 Aralık 2000 tarihinde İsviçre'de doğdu.
1.85 boyundaki futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor.
Amdouni, İsviçre Süper Ligi ekibi Lausanne'de forma giyiyor.
Genç futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Özellikle bu sezonki performansıyla dikkat çeken Mohamed Zeki Amdouni 38 resmi maçta 15 gollük katkı verdi.
Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Mohamed Zeki Amdouni, Türkiye ve İsviçre U21 formalarını giydi.
Türkiye U21'de 1 maçta görev alan futbolcu, İsviçre U21'de 8 maçta görev aldı ve 6 gol kaydetti.
Amdouni'nin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bu arada TFF'nin de Zeki'ye Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi.