Rıdvan Yılmaz ucuza gidemez!

ktaşlı Rıdvan Yılmaz, Avrupa'nın önemli liglerindeki takımların peşine takmış durumda. Özellikle- Torino, genç sol kanat oyuncusu için baskı yapmaya devam ediyor. 4 milyon euro'luk teklifleri kabul görmeyen İtalyan temsilcilerinin rakamı 5.5-6 milyon euro bandına taşıması bekleniyor.
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Avrupa'nın önemli liglerindeki takımların peşine takmış durumda. Özellikle- Torino, genç sol kanat oyuncusu için baskı yapmaya devam ediyor. 4 milyon euro'luk teklifleri kabul görmeyen İtalyan temsilcilerinin rakamı 5.5-6 milyon euro bandına taşıması bekleniyor.