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Rıdvan Yılmaz ucuza gidemez!

ktaşlı Rıdvan Yılmaz, Avrupa'nın önemli liglerindeki takımların peşine takmış durumda. Özellikle- Torino, genç sol kanat oyuncusu için baskı yapmaya devam ediyor. 4 milyon euro'luk teklifleri kabul görmeyen İtalyan temsilcilerinin rakamı 5.5-6 milyon euro bandına taşıması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Rıdvan Yılmaz ucuza gidemez!
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Avrupa'nın önemli liglerindeki takımların peşine takmış durumda. Özellikle- Torino, genç sol kanat oyuncusu için baskı yapmaya devam ediyor. 4 milyon euro'luk teklifleri kabul görmeyen İtalyan temsilcilerinin rakamı 5.5-6 milyon euro bandına taşıması bekleniyor.
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