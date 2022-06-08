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Kartal’a Zeki golcü

TMW’nin haberine göre, C. Brugge ve Schalke’nin ilgilendiği 21 yaşındaki İsviçre doğumlu forvet Zeki Amdouni için siyah-beyazlılar da devreye girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Kartal’a Zeki golcü
Beşiktaş'ın forvet listesine yeni bir isim daha eklendi. Wout Weghorts transferiyle ilgili sürpriz gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş için bir forvet transferi iddiası daha geldi. Tuttomercato'nun haberine göre; Club Brugge ve Schalke'nin ilgilendiği Zeki Amdouni için siyah-beyazlılar da devrede. Bu sezon 34 maçta 12 gol atan, babası Tunuslu annesi Türk olan, bonservis bedeli 1 milyon olarak belirtilen 21 yaşındaki İsviçre doğumlu Zeki, Lausanne-Sport takımında forma giyiyor. TFF'nin de Zeki'ye Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi.
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