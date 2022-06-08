Kartal’a Zeki golcü

Beşiktaş'ın forvet listesine yeni bir isim daha eklendi. Wout Weghorts transferiyle ilgili sürpriz gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş için bir forvet transferi iddiası daha geldi. Tuttomercato'nun haberine göre; Club Brugge ve Schalke'nin ilgilendiği Zeki Amdouni için siyah-beyazlılar da devrede. Bu sezon 34 maçta 12 gol atan, babası Tunuslu annesi Türk olan, bonservis bedeli 1 milyon olarak belirtilen 21 yaşındaki İsviçre doğumlu Zeki, Lausanne-Sport takımında forma giyiyor. TFF'nin de Zeki'ye Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi.