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Can Bozdoğan çıkmazı

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın durumu tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Can Bozdoğan çıkmazı
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın durumu tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Fransız hoca Valerien Ismael, 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyon bulunan Can Bozdoğan'ın takımda tutulmasını istedi ancak yönetim bu rakamı çok buldu. Schalke'ye 800 bin euro teklif edildi, Schalke ise bu rakamı reddetti. Bu arada Trabzonspor'un da devrede olması, Alman ekibinin elini güçlendi. Bu arada Can Bozdoğan'dan da bir hamle geldi. Genç oyuncu Beşiktaş ya da Trabzonspor'la sözleşme imzalamadan önce Schalke yönetimiyle bir görüşme yapma kararı aldı. Genç oyuncu kendisine "Seni düşünmüyoruz" denilmesi durumunda iki kulüpten biriyle yeniden masaya oturacak.
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