Weghorst bitti!

Beşiktaş, Batshuayi ile yollarını ayırmasının ardından bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı'nın beraber yürüttüğü transfer operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Valerien Ismael, geçmişte yaptığı konuşmada bu konudaki tavrını net bir dille açıklamıştı. Fransız teknik adam basın toplantısında, "Gol atan forvet istiyorum." demişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ligin bitimiyle beraber, maliyeti uygun golcülere göz dikilmeye başlanmıştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, Ceyhun Kazancı ve Valerien Ismael'e bu hususta görüşlerini aktarmıştı.

SENELİK 2 MİLYON EURO

Gündeme Weghorst isminin gelmesinin ardından, Ismael ve Kazancı oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlamıştı. Oldukça sıcak geçen transfer görüşmelerinde, önemli gelişmeler yaşandı ve Beşiktaş, Hollandalı golcü Weghorst için kulübü Burnley ile anlaşma sağladı. A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Burnley'e Weghorst'un 1 yıllık kiralanması için 100 bin euro kiralama ücreti ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Burnley bu teklifi kabul etti. Rotasını bu kez Hollandalı golcüye çeviren Beşiktaş, 2 milyon euro maaş içeren bir teklif sundu ve 29 yaşındaki golcü Weghorst'tan 'olumsuz' bir yanıt almadı.

GELMİSTİ 14 MİLYON EURO'YA

2018 yazında AZ Alkmaar'dan Wolfsburg'a 10.5, Ocak 2022'de ise Burnley'e 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 1.97 boyundaki Weghorst, Premier Lig'de geçen sezon 20 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı. Burnley'nin küme düşmesiyle ayrılık kararı alan 29 yaşındaki golcü, Hollanda milli takımında 12 maçta 2 gol attı.

Profesyonel kariyerinde toplam 389 resmi maçta forma giyen Weghorst, bu periyotta 162 gol atıp, 46 da asist yaptı ve toplamda 208 gole direkt katkı sağladı.