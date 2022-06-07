Utku Yuvakuran geri dönüyor

Beşiktaş'ta kaleci konusunda da adımlar atılıyor. Beşiktaş geçen sene Karagümrük'e kiralık verdiği Utku Yuvakuran'ı, Ersin Destanoğlu'nun gitmesi halinde kadrosunda tutmak istiyor. Mert Günok ve Emre Bilgin ile beraber Utku'nun da kaleci rotasyonuna katılması isteniyor.
Beşiktaş'ta kaleci konusunda da adımlar atılıyor. Beşiktaş geçen sene Karagümrük'e kiralık verdiği Utku Yuvakuran'ı, Ersin Destanoğlu'nun gitmesi halinde kadrosunda tutmak istiyor. Mert Günok ve Emre Bilgin ile beraber Utku'nun da kaleci rotasyonuna katılması isteniyor.