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Tosun Paşa geri sayımda

Beşiktaş'ın santrfor çalışmaları yabancı oyuncular özelinde devam ederken yerli takviye Cenk Tosun ile gelmek üzere.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
Tosun Paşa geri sayımda
Beşiktaş'ın santrfor çalışmaları yabancı oyuncular özelinde devam ederken yerli takviye Cenk Tosun ile gelmek üzere. Siyah-beyazlılar, eski yıldızı ile pazarlıklara başladı. Everton'dan ayrılan ve Beşiktaş'a dönme arzusunda olan 30 yaşındaki futbolcuyla arada bir miktar rakamsal farklılıklar bulunuyor. Siyah-beyazlılar 1.2 milyon euro'ya yakın yıllık ücret önerirken, Cenk'in de 1.5 milyon euro'ya doğru indiği kaydedildi. 2 sezonluk kontrat üzerinden yapılan görüşmelerin bu hafta son bulması ve imza aşamasına geçilmesi bekleniyor. Anlaşmanın tamamlanması halinde siyah-beyazlılarda 3. kez Tosun Paşa dönemi yaşanacak.
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