Hayalim Avrupa

Ümit Milli Takım kampında bulunan Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, gelecek hedefleri ve siyah- beyazlı kulüp hakkında açıklama yaptı. Her genç oyuncunun hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu, Beşiktaş'ın doğru zaman geldiğinde buna karar vereceğini söyleyen Serdar, "İtalya, İngiltere, İskoçya liglerini beğeniyorum. İskoçya'nın da savunma ağırlıklı taktikleri oluyor. Beğendiğim ligler olarak bunları söyleyebilirim" dedi. "Milli takımdaki hedefim her zamanki gibi Beşiktaş formasını en iyi şekilde temsil edebilmek" ifadesini kullanan genç futbolcu, "Kendimi her zaman en yukarıda görüyorum, çünkü rekabeti seviyorum. Rekabet olursa hem futbol güzelleşir hem de gelişirsin" diye konuştu.