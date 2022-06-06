Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Yeni sezon için ofansif hattını geliştirmek isteyen Beşiktaş 'ın gündemine gelen isimlerden biri de Trezeguet olmuştu.

Siyah-beyazlılarla anlaştığı yönünde haberlerin yer almasının ardından futbolcunun menajeri Christian Emile bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ, TREZEGUET İLE ANLAŞTI MI?

Christian Emile, "Beşiktaş'ın Trezeguet ile anlaştığına ilişkin haberler doğru değil, ancak bazı Avrupalı kulüpler ile görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.