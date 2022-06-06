Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Yeni sezon için ofansif hattını geliştirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Trezeguet olmuştu.
Yeni sezon için ofansif hattını geliştirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Trezeguet olmuştu.
Siyah-beyazlılarla anlaştığı yönünde haberlerin yer almasının ardından futbolcunun menajeri Christian Emile bir açıklama yaptı.
BEŞİKTAŞ, TREZEGUET İLE ANLAŞTI MI?
Christian Emile, "Beşiktaş'ın Trezeguet ile anlaştığına ilişkin haberler doğru değil, ancak bazı Avrupalı kulüpler ile görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.
GEÇEN SEZON NELER YAPTI?
Trezeguet, geçen sezon Medipol Başakşehir'de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, Aston Villa'da ise 2 maçta 1 gol kaydetmişti.
EN PARLAK DÖNEMİ KASIMPAŞA'DA
Mısırlı futbolcu, 2017-18 sezonunda çok başarılı bir grafik çizmişti.
Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol 6 asistlik katkı verdi.
28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
TREZEGUET KİMDİR?
Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994'te doğdu.
Trezeguet, Başakşehir'de orta saha pozisyonunda görev yapan Mısırlı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı.
Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı.
2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralandı.
Trezeguet, bu sezon Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezi oldu.
Yıldız futbolcu, Pizzi, Serdar Gürler, Okaka gibi isimlerle hücum hattını oluşturdu.
Yıldız futbolcu, Mısır milli takımında da Mohamed Salah ve Mostafa Mohamed gibi yıldızlarla oynuyor.