Haberler Beşiktaş Gedson mesaide

Gedson mesaide

Beşıktaş'ın daha geçen sezon anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes, yeni sezona şimdiden hazırlanıyor. Antrenör eşliğinde bireysel çalışmalarına devam eden Portekizli, takımın Avusturya kampına hazır bir şekilde gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Gedson mesaide
Beşıktaş'ın daha geçen sezon anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes, yeni sezona şimdiden hazırlanıyor. Antrenör eşliğinde bireysel çalışmalarına devam eden Portekizli, takımın Avusturya kampına hazır bir şekilde gelecek. Kariyerinde yeni bir dönemi başlatmak için yaz döneminde sıkı bir antrenman programı uygulamaya çalışan Gedson'un özellikle güç ve denge konusunda ekstra çalışmalar yaptığı bildirildi.
DİĞER
Son dakika: Beşiktaş kasasını dolduracak! Alman devi genç yıldız için atağa geçti...
Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir bereketi! Neredeyse her gün konser veriyor...
F.Bahçe'de Samba rüzgarı! Jesus listeyi verdi
Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdülkerim'de son tango! Beşiktaş'ın teklifi...
Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte istediği rakam
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
🌳DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor 00:47
O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu 00:46
F.Bahçe'de Samba rüzgarı! Jesus listeyi verdi F.Bahçe'de Samba rüzgarı! Jesus listeyi verdi 00:46
Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! 00:45
U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın özeti U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın özeti 00:45
G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber! G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber! 00:44
Daha Eski
Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? 00:44
Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... 00:44
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... 00:44
Eski Galatasaraylı yıldızı listesine aldı! Eski Galatasaraylı yıldızı listesine aldı! 00:44
U17'de ilk finalist Beşiktaş! (MAÇ ÖZETİ) U17'de ilk finalist Beşiktaş! (MAÇ ÖZETİ) 00:43
Süper Lig'e mi geliyor? İşte görüştüğü kulüp Süper Lig'e mi geliyor? İşte görüştüğü kulüp 00:43