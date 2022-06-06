Gedson mesaide

Beşıktaş'ın daha geçen sezon anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes, yeni sezona şimdiden hazırlanıyor. Antrenör eşliğinde bireysel çalışmalarına devam eden Portekizli, takımın Avusturya kampına hazır bir şekilde gelecek.
Beşıktaş'ındaha geçen sezon anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes, yeni sezona şimdiden hazırlanıyor. Antrenör eşliğinde bireysel çalışmalarına devam eden Portekizli, takımın Avusturya kampına hazır bir şekilde gelecek. Kariyerinde yeni bir dönemi başlatmak için yaz döneminde sıkı bir antrenman programı uygulamaya çalışan Gedson'un özellikle güç ve denge konusunda ekstra çalışmalar yaptığı bildirildi.