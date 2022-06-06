BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Hem yönetim hem teknik direktör Valerien Ismael, Cenk'in kadroya katılmasını istiyor.
Milli oyuncu da yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor.
Hem yönetim hem teknik direktör Valerien Ismael, Cenk'in kadroya katılmasını istiyor.
Milli oyuncu da yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor.
Tüm bunların ardından Beşiktaş ile Cenk Tosun arasında görüşmeler somut adımlarla başladı.
Takım bütçesini 25-30 milyon euro'da tutmayı planlayan Beşiktaş'ın Cenk Tosun'a yaptığı ilk teklife Cenk cephesinden karşılık geldi.
Uzun vadeli imza atmayı düşünen Cenk, Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro'nun üstünde bir ücret talep etti.
Şu an için taraflar arasında özellikle ekonomik anlamda sıkı bir pazarlık devam ederken, Türkiye'de sadece Beşiktaş forması giyeceğini söyleyen Cenk Tosun'un yeniden Beşiktaş'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan yönetimin içinde Cenk Tosun'a mesafeli olanların da olduğu belirtildi.
Tecrübeli golcünün son yıllarda yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle bazı idarecilerin bundan korktuğu gelen haberler arasında.
Cenk Tosun profesyonel kariyerinde toplam 334 resmi maça çıktı.
Cenk bu periyotta rakip fileleri tam 123 kez havalandırdı.
Milli futbolcu aynı dönemde 43 de asist yaptı.
Cenk, kariyerinde toplamda 166 gole direkt olarak katkı sağladı.
Cenk, kariyerinde en fazla golü (67) Beşiktaş forması altında kaydetti.
Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibinde sadece 3 maça çıktı.