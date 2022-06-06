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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Geride kalan sezon Batshuayi ve Larin'den beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş, golcü sorununu çözmek için harekete geçti. Kartal, Wout Weghorst'un yanı sıra Cenk Tosun'u da gündemine alırken, milli yıldızın Beşiktaş'tan istediği maaş ise sıkıntı yarattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

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Beşiktaş'ta yerli forvet için adaylardan biri Cenk Tosun...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Hem yönetim hem teknik direktör Valerien Ismael, Cenk'in kadroya katılmasını istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Milli oyuncu da yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Tüm bunların ardından Beşiktaş ile Cenk Tosun arasında görüşmeler somut adımlarla başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Takım bütçesini 25-30 milyon euro'da tutmayı planlayan Beşiktaş'ın Cenk Tosun'a yaptığı ilk teklife Cenk cephesinden karşılık geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Uzun vadeli imza atmayı düşünen Cenk, Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro'nun üstünde bir ücret talep etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Şu an için taraflar arasında özellikle ekonomik anlamda sıkı bir pazarlık devam ederken, Türkiye'de sadece Beşiktaş forması giyeceğini söyleyen Cenk Tosun'un yeniden Beşiktaş'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Öte yandan yönetimin içinde Cenk Tosun'a mesafeli olanların da olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Tecrübeli golcünün son yıllarda yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle bazı idarecilerin bundan korktuğu gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Cenk Tosun profesyonel kariyerinde toplam 334 resmi maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Cenk bu periyotta rakip fileleri tam 123 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'da maaş sıkıntısı! İşte Beşiktaş'tan istediği rakam

Milli futbolcu aynı dönemde 43 de asist yaptı.

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