BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael ile çok iyi bir diyaloğu olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Valerien hoca üstüme çok düşüyor. En iyisini yapmamı istiyor. Saha dışındaki duruşu ile antrenmandaki duruşu aynı. Sadece benim değil, tüm gençlerin üzerine çok düşüyor. Bizi geliştirmek istiyor. Bizim bu seviyede olmadığımızın farkında. Bize bir şeyler katmak için üzerimizde çok duruyor. Valerien hoca ile aramız iyi" değerlendirmesinde bulundu.