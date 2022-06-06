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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Saatçı, hedeflerini anlattı. Siyah-beyazlı formayla bu sezon başarılı bir performans sergileyen 19 yaşındaki genç stoper ayrıca beğendiği ligleri de açıkladı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 11:45
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Beşiktaş ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın stoperlerinden Serdar Saatçı, her genç oyuncunun hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu, siyah-beyazlı kulübün doğru zaman geldiğinde buna karar vereceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Serdar, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 Haziran Cuma günü İstanbul'da Kazakistan ve 14 Haziran Salı günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın kampında soruları yanıtladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Serdar, I Grubu'nda 7 puanla 3. sırada bulunduklarını hatırlatarak, "Bizim hedefimiz başından beri belliydi. Biraz şanssızlık oldu ama hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. İnşallah önümüzdeki iki maçı da kazanıp grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. İyi çalışıyoruz. Bu süreci iyi atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

"Hedefim her zamanki gibi Beşiktaş formasını en iyi şekilde temsil edebilmek" diyen genç futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Avrupa her gencin hayalidir ve buna kulüp karar verir. Kulüp ne zaman beni hazır görürse, o zaman gerekeni yapar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Avrupa'da birçok ligi beğendiğini dile getiren Serdar Saatçı, konuşmasına şöyle devam etti:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

İtalya, İngiltere, İskoçya liglerini beğeniyorum. İskoçya'nın da savunma ağırlıklı taktikleri oluyor. Beğendiğim ligler olarak bunları söyleyebilirim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Serdar, "A Milli Takım'ın en güçlü olduğu bölgelerden biri stoper. Kendini A Milli Takım stoperleri arasındaki rekabete hazır hissediyor musun?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Futbolun da amacı bu. Kendine bir hedef koymalısın ve bu hedeften hiçbir zaman vazgeçmemelisin. Ben de kendimi her zaman en yukarıda görüyorum, çünkü rekabeti seviyorum. Rekabet olursa hem futbol güzelleşir hem de gelişirsin. Hedefim tabii ki A Milli Takım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael ile çok iyi bir diyaloğu olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Valerien hoca üstüme çok düşüyor. En iyisini yapmamı istiyor. Saha dışındaki duruşu ile antrenmandaki duruşu aynı. Sadece benim değil, tüm gençlerin üzerine çok düşüyor. Bizi geliştirmek istiyor. Bizim bu seviyede olmadığımızın farkında. Bize bir şeyler katmak için üzerimizde çok duruyor. Valerien hoca ile aramız iyi" değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Serdar Saatçı, Beşiktaş'taki unutamadığı anlarla ilgili şunları kaydetti:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Unutamadığım an, Şampiyonlar Ligi ve attığım gol diyebilirim. Çünkü ikisinde de çok fazla duygu var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Küçüklükten beri formasına aşık olduğu takımda gol atmak her çocuğun hayalidir. Ben de bunu gerçekleştirdim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

O an mutluydum. Bir de Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir turnuva içinde olup, bir maça ilk 11'de başlamak, anlatılamayacak şeyler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Son olarak Beşiktaş taraftarlarına da mesaj gönderen Serdar, "Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum. Onları çok ayrı bir yerde tutuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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