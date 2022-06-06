BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı beğendiği ligleri açıkladı!

Beşiktaş ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın stoperlerinden Serdar Saatçı, her genç oyuncunun hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu, siyah-beyazlı kulübün doğru zaman geldiğinde buna karar vereceğini söyledi.
Serdar, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 Haziran Cuma günü İstanbul'da Kazakistan ve 14 Haziran Salı günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın kampında soruları yanıtladı.
Serdar, I Grubu'nda 7 puanla 3. sırada bulunduklarını hatırlatarak, "Bizim hedefimiz başından beri belliydi. Biraz şanssızlık oldu ama hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. İnşallah önümüzdeki iki maçı da kazanıp grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. İyi çalışıyoruz. Bu süreci iyi atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.